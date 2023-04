Δράκος ύψους 14 μέτρων έπιασε φωτιά στην Disneyland (vid)

Φωτιά ξέσπασε στη Disneyland κατά τη διάρκεια ενός σόου, με τον δράκο, ύψους 14 μέτρων, να τυλίγεται στις φλόγες.

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Tom Sawyer Island της Disneyland των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια ενός φαντασμαγορικού σόου, προκαλώντας την έντονη αναστάτωση των θεατών.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το ABC7, η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της παράστασης «Fantasmic». Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε τον δράκο και πρωταγωνιστή του σόου, ύψους 14 μέτρων, να παίρνει φωτιά κατά τη διάρκεια της ζωντανής παράστασης.

This wide-angle video of Fantasmic shows the moment the dragons head caught fire! pic.twitter.com/Q0t15sRNsi