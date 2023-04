Ο Nate Diaz ξάπλωσε με μία λαβή έναν τύπο που του πούλησε τσαμπουκά (vid)

Ο πρώην αστέρας του UFC Nate Diaz έπνιξε έναν τύπο στη μέση του δρόμου σε ένα σοκαριστικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Diaz έχει κατατροπώσει πολλούς αντιπάλους μέσα στο Οκτάγωνο, συμπεριλαμβανομένου και του Conor McGregor-πριν την αποχώρησή του από το UFC μετά τη νίκη του επί του Tony Ferguson.

Ο Diaz ήταν παρών στο Misfits Boxing 6 για να παρακολουθήσει τον συμπαίκτη του Chris Avila να παίρνει ομόφωνη νίκη επί του Paul Bamba. Ο Diaz αρχικά καθόταν στο ρινγκ για τον αγώνα, αλλά τελικά απομακρύνθηκε από την αρένα αφού πέταξε ένα μπουκάλι νερό στον σταρ του ριάλιτι Chase DeMoor.

Αλλά η περιπετειώδης βραδιά του μαχητή από το Στόκτον δεν σταμάτησε εκεί. Έξω από την αρένα της Νέας Ορλεάνης, ένας άλλος καβγάς ήταν σε εξέλιξη και ο Diaz προφανώς εμπλέκεται.

Βιντεοσκοπήθηκε να δίνει γονατιά στον πυγμάχο του 1-0 Rodney Petersen, πριν τον πνίξει και τον αφήσει ακίνητο στο πάτωμα.

Nahhhhh @NateDiaz209 you an asshole could’ve killed him. pic.twitter.com/VPOUqbWejB