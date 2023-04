Η ιστορία της εξυπνότερης γυναίκας με το υψηλότερο IQ

Το σκορ IQ της Vos Savant έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων κατά τη διάρκεια των ετών.

Η Marilyn Vos Savant είναι ένα όνομα που πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν, αλλά είναι μια γυναίκα που έχει κάνει μεγάλο αντίκτυπο στον κόσμο της νοημοσύνης και της εκπαίδευσης. Γεννημένη το 1946, η Vos Savant είναι περισσότερο γνωστή για το υψηλό σκορ IQ της, το οποίο είναι ένα από τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η γυναίκα με το υψηλότερο IQ, με βαθμολογία 228.

Το σκορ IQ της Vos Savant έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων κατά τη διάρκεια των ετών. Ενώ ορισμένοι αμφισβήτησαν την εγκυρότητα του τεστ στο οποίο υποβλήθηκε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένα απίστευτα έξυπνο άτομο. Έχει χρησιμοποιήσει την ευφυΐα της για να γίνει μια επιτυχημένη συγγραφέας, αρθρογράφος και δημόσια ομιλήτρια και έχει γράψει πολλά βιβλία και άρθρα για διάφορα θέματα.

Η ευφυΐα της Vos Savant αναγνωρίστηκε από νεαρή ηλικία. Ήταν το πρώτο παιδί που καταχωρήθηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως το παιδί με το υψηλότερο IQ, με βαθμολογία 167 σε ηλικία 10 ετών. Οι γονείς της την ενθάρρυναν να συνεχίσει τις σπουδές της και συνέχισε να φοιτά στο Πανεπιστήμιο Ουάσινγκτον στο Σεντ Λούις, όπου σπούδασε μαθηματικά και φιλοσοφία.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, η Vos Savant ξεκίνησε καριέρα στο γράψιμο και τη δημοσιογραφία. Από το 1986 γράφει μια δημοφιλή στήλη στο περιοδικό Parade, στην οποία απαντά σε ερωτήσεις αναγνωστών για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την επιστήμη και τα μαθηματικά μέχρι την πολιτική και τα κοινωνικά ζητήματα. Η στήλη της, "Ask Marilyn", έχει γίνει ένα αγαπημένο χαρακτηριστικό του περιοδικού και η Vos Savant είναι γνωστή για την ικανότητά της να εξηγεί πολύπλοκες έννοιες με τρόπο που να είναι εύκολα κατανοητός.

Η Vos Savant έχει επίσης γράψει αρκετά βιβλία, μεταξύ των οποίων τα «The Power of Logical Thinking», «Brain Building in Just 12 Weeks» και «The World's Most Famous Math Problem: The Proof of Fermat's Last Theorem and Other Mathematical Mysteries». Έχει επίσης εμφανιστεί σε πολυάριθμες τηλεοπτικές εκπομπές και έχει φιλοξενηθεί σε πολλά τοκ σόου, όπου έχει συζητήσει το έργο της και τις απόψεις της για διάφορα θέματα.

Παρά την επιτυχία της, η Vos Savant έχει αντιμετωπίσει κριτική και σκεπτικισμό από ορισμένες πλευρές. Η βαθμολογία του IQ της έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη νοημοσύνης. Ωστόσο, η Vos Savant δεν άφησε ποτέ την κριτική να την εμποδίσει και συνέχισε να χρησιμοποιεί τη νοημοσύνη της για να εμπνέει και να εκπαιδεύει τους άλλους.

Από πολλές απόψεις, η Marilyn Vos Savant είναι μια πραγματική έμπνευση. Η ευφυΐα της και η αφοσίωσή της στη μάθηση την έχουν καταστήσει πρότυπο για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Έχει δείξει ότι με σκληρή δουλειά και αφοσίωση, ο καθένας μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή τις περιστάσεις του. Η κληρονομιά της θα συνεχίσει να εμπνέει και να παρακινεί τους ανθρώπους για τις επόμενες γενιές.