Σοκαριστικό βίντεο από τον πόλεμο στην Ουκρανία: Στρατιώτης δέχεται σφαίρα στο κεφάλι και τον σώζει το κράνος

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και οι εικόνες που έρχονται από τα πεδία των μαχών είναι σοκαριστικές.

Την σκληρή πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία αποτυπώνει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Στο βίντεο, ένας στρατιώτης της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner δέχεται μια σφαίρα στο κεφάλι, ωστόσο τον πετυχαίνει στο κράνος του με αποτέλεσμα να μην τον τραυματίσει παρά ελαφριά.

Το NEXTA που έκανε την ανάρτηση και τάσσεται κατά του πολέμου στην Ουκρανία γράφει ειρωνικά ότι ο στρατιώτης της Wagner επέζησε «αφού δεν υπάρχει μυαλό μέσα».

The bullet hit the head of PMC "Wagner" mercenary, but he survived, as there was no brain inside. pic.twitter.com/98qPINxCQe