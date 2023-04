Αδιανόητη επαγγελματική πρόταση για σεζόν: «Μπορείς να μείνεις σε σκηνή, αν δεν την φθείρεις»

Η εμπειρία που είχε κάποιος από τις συνθήκες διαβίωσης που του προτάθηκαν για να πάρει μία δουλειά για σεζόν.

Το καλοκαίρι βρίσκεται πλησιάζει και ήδη αρκετές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό, έχουν ανεβάσει ή ετοιμάζονται να ανεβάσουν ρολά, προκειμένου να υποδεχθούν πελάτες. Κάτι που σημαίνει οτι εδώ και αρκετό καιρό, έχουν προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού, στο οποίο αρκετές φορές δεν προσφέρονται και οι καλύτερες συνθήκες...

Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα εξιστόρησε το μέλος της ομάδας στο Facebook «Thank You, Next (για εργοδότες)», το οποίο όπως θα καταλάβετε είναι εξωφρενικό.

Όχι μόνο για το ωράριο, αλλά κυρίως για τις συνθήκες διαβίωσης που προσφέρονται...

«Μιλησα για δουλειά σεζον. Εκτός από το 10ωρο και «όσο μας πάει...», κοινόχρηστο μπάνιο για ΟΛΟ το προσωπικό... Μου είπαν, αν δε θέλω να μείνω με άλλα 2 ατομα, μπορώ να μεινω σε σκηνή που εννοείται θα μου δώσουν αυτοί. Γλύκες... Με τη προϋπόθεση να μη τη φθείρω κιόλας. End of story, είστε γελοίοι».