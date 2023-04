Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus για τον Απρίλιο

Στις ενότητες Game Catalogue και Classics και που θα προσφέρονται στους συνδρομητές.

H Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε τα παιχνίδια του PlayStation που θα προστεθούν δωρεάν στις ενότητες Game Catalogue και Classics Catalogue της υπηρεσίας PlayStation Plus.

Σε αντίθεση, μάλιστα, με τα παιχνίδια του PlayStation Plus που είναι διαθέσιμα για όλους, τα έξτρα αυτά games έρχονται να προσφερθούν στα μέλη των PS Plus Extra και PS Plus Premium.

Μέσα στις βασικές προσθήκες είναι τα Kena: Bridge of Spirits, Doom Eternal, Riders Republic, Evil Within, Monster Boy and the Cursed Kingdom, Paradise Killer και Dishonored: Definitive Edition.

Πέραν αυτών, υπάρχουν και τίτλοι από τις εποχές των PS1, PS2, PS3 και PSP. Αναλυτικά, τα παιχνίδια που έρχονται από τις 18 του μήνα στην υπηρεσία είναι τα εξής:

PlayStation Plus Extra and Premium | Game Catalogue

• Kena: Bridge of Spirits | PS4, PS5)

• Doom Eternal (PS4, PS5)

• Riders Republic (PS4, PS5)

• Wolfenstein II: The New Colossus (PS4)

• Slay the Spire (PS4)

• Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS4, PS5)

• The Evil Within (PS4)

• Wolfenstein: The Old Blood (PS4)

• Bassmaster Fishing (PS4, PS5)

• Paradise Killer (PS4, PS5)

• Sackboy: A Big Adventure (PS4, PS5)