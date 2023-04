Πρώην ποδοσφαιριστής στην Τυνησία αυτοπυρπολήθηκε έξω από αστυνομικό τμήμα επειδή τον είπαν «τρομοκράτη» (vid)

Συγκλονιστικά πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Τυνήσιο επιθετικό Νιζάρ Ισαουί να βάζει φωτιά στα ρούχα του έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Σε σοκαριστικά πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 35χρονος πρώην επιθετικός Nizar Issaoui, φαίνεται να βάζει φωτιά τα ρούχα του δίπλα σε ένα αστυνομικό τμήμα στο Haffouz, στο Kairouane, προκαλώντας κραυγές από όσους ήταν γύρω του. Τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι υπέστη σοβαρά εγκαύματα, αλλά είναι σε σταθερή κατάσταση.

Warning ⚠️ graphic footage 🚫

Tunisian Ex-footballer Nizar Issaoui set himself on fire outside a police station in Haffouz, Kairouane when he found himself with terrorism charges after a dispute with a fruit seller.

