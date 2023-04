Επιτέλους ο Drake πήγε ταμείο και έβγαλε 2,7 εκατομμύρια δολάρια

Επιτέλους η κατάρα του Drake «έσπασε» και κέρδισε στοίχημα αξίας 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Drake είναι γνωστός για πολλά πράγματα, όπως το ότι είναι ένας ράπερ που κάνει θραύση στα charts, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και ένας φανατικός οπαδός των σπορ. Είναι εξίσου γνωστός για την στοιχηματική του αγάπη. Στην πραγματικότητα, ο Drake φημολογούνταν ότι είχε μια «στοιχηματική κατάρα», όπου έχανε συνεχώς μεγάλα χρηματικά ποσά σε αθλητικές διοργανώσεις. Ωστόσο, όλα αυτά άλλαξαν στο UFC 287, όταν ο Drake κέρδισε το εντυπωσιακό ποσό των 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων στον αγώνα ανάμεσα στους Israel Adesanya και Alex Pereira.

Η προετοιμασία για τον αγώνα ήταν έντονη, καθώς τόσο ο Adesanya όσο και ο Pereira αναφέρονταν ως δύο από τους καλύτερους μαχητές στις αντίστοιχες κατηγορίες βάρους. Ο Adesanya, ο απερχόμενος πρωταθλητής μεσαίων βαρών, ήθελε να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να εδραιώσει τη θέση του ως ένας από τους μεγαλύτερους μαχητές στην ιστορία του αθλήματος. Ο Pereira, από την άλλη πλευρά, ήταν ένας πρώην πρωταθλητής του kickboxing που είχε κάνει τη μετάβαση στο ΜΜΑ και ήθελε να κάνει μια δήλωση εκθρονίζοντας τον Adesanya.

Drake bets $1.4 Million on upcoming UFC fights including a $400,000 bet on Israel Adesanya winning by KO 💰 pic.twitter.com/pqYRhXYseP