Μπαλαδόρος ελέφαντας στην Ινδία έχει «ρίξει» το διαδίκτυο με τα απίστευτα ταλέντα του (vid)

Ο ελέφαντας είναι ιδιαίτερα φιλικός με τον κόσμο που τον πλησιάζει για να τον δει να παίζει ποδόσφαιρο.

Ατραξιόν έχει γίνει στην Ινδία ένας 33χρονος ελέφαντας που παίζει ποδόσφαιρο με κατοίκους και έχει γίνει το talk of the town στην πόλη Μανγκαλούρου.

