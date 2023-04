Το διαφανές χταπόδι που έχει προκαλέσει την περιέργεια των ερευνητών (vid) 

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες με ένα διαφανές χταπόδι να περιπλανάται στον απέραντο πυθμένα του ωκεανού.

Στα απέραντα και μυστηριώδη βάθη των ωκεανών του κόσμου, υπάρχουν αμέτρητα είδη πλασμάτων που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα από τον άνθρωπο. Μεταξύ αυτών των συναρπαστικών κατοίκων του βυθού είναι το διαφανές χταπόδι, ένα σπάνιο και ασύλληπτο κεφαλόποδο που έχει παρατηρηθεί μόνο μερικές φορές στην καταγεγραμμένη ιστορία.

Σε αντίθεση με τα αντίστοιχα βενθικά χταπόδια, τα οποία ζουν στον πυθμένα του ωκεανού, τα πελαγικά χταπόδια είναι σε θέση να επιβιώνουν στον ανοιχτό ωκεανό, μακριά από κάθε στερεή επιφάνεια. Αυτή η μοναδική προσαρμογή τους επιτρέπει να ευδοκιμούν σε περιβάλλοντα που θα ήταν αφιλόξενα για τους περισσότερους άλλους οργανισμούς, αλλά τα καθιστά επίσης απίστευτα δύσκολο να μελετηθούν ή να παρατηρηθούν.

Extremely rare sighting of a pelagic octopus. They spend their entire lifecycle in the open ocean, and the first live male was only sighted in 2002!



IG: JacintaShackletonpic.twitter.com/7xpFgcM2MN