Πυροβολισμοί και πετροπόλεμος στην ΑΣΟΕΕ: Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης (vid)

Στο φως βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο με πυροβολισμούς στην ΑΣΟΕΕ.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή των πυροβολισμών στον αέρα από αστυνομικό στην ΑΣΟΕΕ έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το iEidiseis.gr σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκε πλήρωμα της Άμεσης Δράσης στην οδό Πατησίων, με αποτέλεσμα αστυνομικός να πυροβολήσει τρεις φορές στον αέρα.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB