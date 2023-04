Η σπάνια τετράποδη κότα που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του διαδικτύου

Ένα σπάνιο τετράποδο κοτόπουλο στην Αυστραλία βρήκε νέο σπίτι αφού διασώθηκε από μια ομάδα φιλόζωων.

Ένα σπάνιο τετράποδο κοτόπουλο στην Αυστραλία βρήκε νέο σπίτι αφού διασώθηκε από μια ομάδα φιλόζωων. Το κοτόπουλο, το οποίο γεννήθηκε με ένα επιπλέον ζευγάρι πόδια, εγκαταλείφθηκε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του και αφέθηκε στην τύχη του.

Το κοτόπουλο, το οποίο ονομάστηκε Lucky, βρέθηκε να περιπλανιέται στους δρόμους από μια ομάδα φιλόζωων που είχαν αναλάβει την αποστολή να σώσουν εγκαταλελειμμένα και κακοποιημένα ζώα. Η Lucky ήταν σε άθλια κατάσταση, αδύναμη και υποσιτισμένη, και ήταν σαφές ότι δεν θα επιβίωνε για πολύ μόνη της.

