Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή της έκρηξης που σκότωσε Ρώσο μπλόγκερ

Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του Ρώσου μπλόγκερ, Βλάντεν Τατάρσκι έχει έρθει στην επιφάνεια.

Νέο σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης του αγαλματιδίου-βόμβα στα χέρια του Ρώσου μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, σε καφέ στην Αγία Πετρούπολη.

Ο στρατιωτικός μπλόγκερ και υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία βγάζει από το κουτί την προτομή ενός στρατιώτη που του προσφέρθηκε.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα και ενώ τοποθετεί ξανά την προτομή στο κουτί της, σημειώνεται η έκρηξη που σκότωσε τον ίδιο και τραυμάτισε δεκάδες άτομα.

Το αγαλματίδιο περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, και μεταφέρθηκε στο καφέ από την Ντάρια Τρέποβα, μια νεαρή που συνελήφθη και κρατείται από τις Αρχές της Αγίας Πετρούπολης.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12