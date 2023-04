Η Sony αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη σημασία που δίνει στην προσβασιμότητα των τίτλων του PS5 (vid)

Μία ακόμη σημαντική ανανέωση έρχεται στο λειτουργικό της κονσόλας και το PlayStation Store.

Το PlayStation δείχνει για άλλη μια φορά το πόσο σημασία δίνει στην προσβασιμότητα των τίτλων και των συστημάτων του και έτσι αποκάλυψε την εφαρμογή των Accessibility Tags για τα παιχνίδια του PlayStation Store.

Βάσει αυτών, οι προγραμματιστές θα μπορούν να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για τις σχετικές επιλογές που προσφέρουν στα παιχνίδια τους και οι οποίες θα εμφανίζονται με το πάτημα του πλήκτρου «Τρίγωνο» στη σελίδα κάθε παραγωγής.

Τα Accessibility Tags θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα PS4 και PS5 games και αν υπάρχουν δύο εκδόσεις σε ένα παιχνίδι, θα προσφέρεται μέχρι και δυνατότητα σύγκρισής τους.

Αν ένας χρήστης, για παράδειγμα, θέλει να δει ποια χαρακτηριστικά προσφέρονται θα έχει άμεση πληροφόρηση πχ. αν υπάρχουν υπότιτλοι με χρώματα και διαφορετικά μεγέθη, αν υπάρχουν χαρακτηριστικά στον ήχο που να τον βοηθούν, αν υποστηρίζονται ευκολίες στο gameplay (όπως προσπέρασμα γρίφων) καθώς και online επιλογές.

Τα Accessibility Tags θα αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά μέσα στην εβδομάδα σε παιχνίδια όπως τα Days Gone, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut, God of War, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart και Returnal.

Μπορείτε να δείτε πως δουλεύει ο μηχανισμός μέσα από το παρακάτω video.