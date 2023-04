Γνωρίστε τα Waterwing Machines του Horizon Forbidden West Burning Shores (vid)

Τα νέα μηχανικά τέρατα που θα έχει να αντιμετωπίσει η Aloy.

Το Horizon Forbidden West θα υποδεχτεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το νέο πακέτο επέκτασης με την ονομασία Burning Shores και η ομάδα ανάπτυξης Guerilla αποκάλυψε ένα νέο τύπο μηχανών που θα αντιμετωπίσει η πρωταγωνίστρια Aloy.

Αυτός είναι τα Waterwings, οι μεσαίου μεγέθους ιπτάμενες μηχανές που μπορούν να κινηθούν πολύ γρήγορα στον αέρα, αλλά και να βουτήξουν στο νερό αν χρειαστεί να σας κυνηγήσουν.

To νέο πακέτο επέκτασης αναμένεται στις 19 Απριλίου για το PS5 και οι παίκτες θα πρέπει να έχουν τερματίσει την κεντρική ιστορία του παιχνιδιού για να μπορέσουν να το απολαύσουν.

Η ιστορία του συνεχίζει από εκεί που τελείωσε η δεύτερη περιπέτεια της Aloy και μέσα σε όλα θα ξεκλειδώνεται και μια νέα περιοχή με αρκετό περιεχόμενο.

Meet The Machines!



The Waterwing is a medium-sized flying machine that can dive deep underwater. It is highly maneuverable and, when disturbed, is an unrelenting foe.



Get ready to take the plunge with this epic new machine in Horizon Forbidden West: Burning Shores! pic.twitter.com/ZjqNJJoRfD