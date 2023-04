Πρωτοφανής ανακάλυψη: Βρέθηκαν ψάρια σε αφάνταστα βάθη

Ένα ψάρι καταγράφηκε να κολυμπά στα 8.336 μέτρα στην τάφρο Izu-Ogasawara στα ανοικτά της Ιαπωνίας, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2017.

Οι επιστήμονες έθεσαν ένα νέο ρεκόρ για το βαθύτερο ψάρι που έχει συλληφθεί ποτέ από κάμερα. Η τάφρος των Μαριάνα είναι το βαθύτερο σημείο σε οποιαδήποτε θάλασσα της γης, με μέγιστο βάθος περίπου 10.935 μέτρα.

Αλλά οι επιστήμονες που ηγούνται της έρευνας στην τάφρο Izu-Ogasawara πιστεύουν ότι η ανακάλυψή τους θα μπορούσε να βρίσκεται στο μέγιστο βάθος που μπορεί να επιβιώσει οποιοδήποτε ψάρι.

