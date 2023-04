Ανήλικος στη Φλόριντα βρέθηκε νεκρός στο στόμα αλιγάτορα (vid)

Ένα αγνοούμενο αγόρι από τη Φλόριντα βρέθηκε νεκρό την Παρασκευή, αφού οι αρχές λένε ότι ανακάλυψαν το σώμα του 2χρονου στο στόμα ενός αλιγάτορα στο Σεντ Πίτερσμπουργκ.

Ένα αγνοούμενο αγόρι από τη Φλόριντα βρέθηκε νεκρό την Παρασκευή (31/3), αφού οι αρχές λένε ότι ανακάλυψαν το σώμα του 2χρονου στο στόμα ενός αλιγάτορα στο Σεντ Πίτερσμπουργκ.

Το αγόρι, Taylen Mosley, δηλώθηκε ως αγνοούμενο αφού η μητέρα του, Pashun Jeffery, 20 ετών, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της το απόγευμα της Πέμπτης με πολλαπλές μαχαιριές, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του St. Petersburg Anthony Holloway σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το CNN.

Ο πατέρας του Taylen, Thomas Mosley, τέθηκε υπό κράτηση και για τους δύο θανάτους και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, δήλωσε η αστυνομία της πόλης.

Η αστυνομία εντόπισε έναν αλιγάτορα στο πάρκο Dell Homes, το οποίο απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από το διαμέρισμα όπου βρέθηκε νεκρός η γυναίκα, με ένα αντικείμενο στο στόμα του. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν με μία μόνο σφαίρα το ερπετό και αυτό πέταξε το αντικείμενο, δήλωσε ο Holloway.

A missing 2-year-old Florida boy was found dead in an alligator’s mouth after his mother was found dead with stab wounds, authorities say https://t.co/7FkUCJOGXj