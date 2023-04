Η τεχνητή νοημοσύνη «εισβάλει» στα ραντεβού και προτείνει τι πρέπει να πει κάποιος (vid)

Τα ραντεβού μπορεί να είναι νευραλγικά, ειδικά αν δεν είστε σίγουροι τι να πείτε στο άτομο που σας ενδιαφέρει. Τι θα γινόταν όμως αν υπήρχε μια λύση στα προβλήματα που έχετε με τα ραντεβού;

Τα ραντεβού μπορεί να είναι νευραλγικά, ειδικά αν δεν είστε σίγουροι τι να πείτε στο άτομο που σας ενδιαφέρει. Τι θα γινόταν όμως αν υπήρχε μια λύση στα προβλήματα που έχετε με τα ραντεβού; Αν υπήρχε ένα εργαλείο που θα μπορούσε να σας βοηθήσει να βρείτε τα τέλεια πράγματα που πρέπει να πείτε σε ένα ραντεβού; Λοιπόν, αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι πιο κοντά απ' ό,τι νομίζετε. Γνωρίστε την «τρομακτική» νέα τεχνητή νοημοσύνη που θα σας πει τα τέλεια πράγματα που πρέπει να πείτε κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού.

Η ιδέα της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των ραντεβού δεν είναι εντελώς νέα. Εφαρμογές γνωριμιών χρησιμοποιούν ήδη αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για να προτείνουν ταίρι και να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών τους. Ωστόσο, αυτή η νέα τεχνητή νοημοσύνη πηγαίνει τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, αναλύοντας τη συνομιλία σας και παρέχοντας ανατροφοδότηση και προτάσεις σε πραγματικό χρόνο.

say goodbye to awkward dates and job interviews ☹️



we made rizzGPT -- real-time Charisma as a Service (CaaS)



it listens to your conversation and tells you exactly what to say next 😱



built using GPT-4, Whisper and the Monocle AR glasses



with @C51Alix @varunshenoy_ pic.twitter.com/HycQGGXT6N