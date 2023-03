6 βραβεία BAFTA απέσπασε το God of War Ragnarok

Ο τίτλος της Sony Santa Monica πρωταγωνίστησε σε μια μοναδική βραδιά.

Τα ξημερώματα δόθηκαν τα φετινά BAFTA Game Awards και το God of War Ragnarok ήταν ο μεγάλος νικητής, αφού πέραν των περισσότερων υποψηφιοτήτων στην ιστορία της διοργάνωσης που συγκέντρωσε, απέσπασε και τα περισσότερα βραβεία.

Ο τίτλος της Sony Santa Monica πήρε το βραβείο του EE Game of the Year (του μοναδικού που ψήφιζε το κοινό) και αυτά για τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στους νικητές ήταν ακόμη το Vampire Survivors, αλλά και τα Elden Ring και Tunic.

Ο Shuhei Yoshida της Sony πήρε τιμητικό βραβείο για τη συμμετοχή του στη βιομηχανία του gaming.

Η λίστα με τους νικητές έχει ως εξής.

Animation: God of War Ragnarök

Evolving Game: Final Fantasy XIV Online

Original Property: Elden Ring

Audio Achievement: God of War Ragnarök

Game Design: Vampire Survivors

British Game: Rollerdrome

Artistic Achievement: Tunic

Multiplayer: Elden Ring

Narrative: Immortality

Performer in a Supporting Role: Laya Deleon Hayes as Angrboda in God of War Ragnarök

Music: God of War Ragnarök

EE Game of the Year: God of War Ragnarök

Technical Achievement: Horizon Forbidden West

Family: Kirby and the Forgotten Land

Debut Game: Tunic

BAFTA Fellowship: Shuhei Yoshida

Game Beyond Entertainment: Endling: Extinction is Forever

Performer in a Leading Role: Christopher Judge as Kratos in God of War Ragnarök

Best Game: Vampire Survivors