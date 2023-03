Έκκληση για τον 9χρονο Δημήτρη: «Δίνει τον δικό του αγώνα, όλοι να τον βοηθήσουμε να βγει νικητής»

Ο μικρός Δημήτρης δίνει τον δικό του αγώνα και η βοήθεια όλων είναι απαραίτητη.

Έκκληση για βοήθεια στον 9χρονο Δημητράκη που παλεύει με το νευροβλάστωμα 4 σταδίου, ένα πολύ επιθετικό καρκίνο απευθύνει ο φιλανθρωπικός οργανισμός Παιδική Χαρά.

Ο μικρός διαγνώστηκε με τον καρκίνο από την ηλικία των 4 ετών και έκτοτε δίνει τη δική του μάχη ζωής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«SOS❗️ Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ ΤΩΡΑ❗️

Αυτός είναι ο Δημητράκης . Είναι μόλις 9 χρονών, αλλά δεν ξέρει τι θα πει σχολείο , τι θα πει παίζω με τους φίλους μου και ζω ανέμελα παιδικά χρόνια. Γιατί ήταν μόλις 4 χρόνων όταν ένας πολύ επιθετικός καρκίνος του «χτύπησε» την πόρτα και άλλαξε την ζωή του για πάντα…

Διάγνωση: νευροβλάστωμα 4 σταδίου! Έκτοτε το νοσοκομείο έγινε σπίτι του! 5 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΜΑΧΗΣ! Συνεχείς χημειοθεραπείες και δύσκολα χειρουργεία, ακόμη και στο κεφάλι! Τώρα ο μικρός μας μαχητής υποτροπίασε ξανά! Πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Όμως παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στην ζωή!

Η μανούλα του στέκεται βράχος δίπλα του, σηκώνοντας μόνη της όλα τα βάρη, καθώς ο πατέρας τους έχει εγκαταλείψει! Η μανούλα του Δημήτρη προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να του προσφέρει την καλύτερη θεραπεία. Προς το παρόν ο Δημητράκης μας πρέπει να συνεχίσει τις θεραπείες του, μεταβαίνοντας πολύ συχνά στο νοσοκομείο για να προετοιμαστεί για μια ακόμη μεταμόσχευση.

Τα έξοδα είναι δυσβάσταχτα! Δυστυχώς η μαμά αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον να εργαστεί και αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα αδυνατώντας να στηρίξει το παιδί της μετά από 5 συνεχόμενα χρόνια θεραπειών που την έχουν γονατίσει οικονομικά. Έχει βρεθεί σε τεράστιο αδιέξοδο και ζητά την βοήθεια μας.

«Εύχομαι σε όλους σας, όσοι είστε γονείς πότε να μη ζήσετε αυτό που ζω εγώ και να μη χρειαστεί ποτέ να έρθετε στη δική μου θέση.. Δε είναι εύκολο για μια μαμά να ζητάει δημόσια οικονομική βοήθεια για να σώσει το παιδί της… Δε φανταζόμουν ποτέ ότι αντί να περνάω όμορφες και μοναδικές στιγμές μαζί με το παιδί μου, θα πρέπει να βλέπω το βλαστάρι μου να δίνει έναν τέτοιο καθημερινό αγώνα γεμάτο πόνο και δάκρυα… Ο δρόμος αυτός είναι μακρύς και δύσκολος και μόνοι μας με τον μικρό μου δεν μπορούμε να τον διαβούμε.

Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων σας..!!!».

Ο Δημήτρης δίνει τον δικό του αγώνα ! Όλοι μαζί μπορούμε να τον βοηθήσουμε να βγει νικητής!

Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA BANK

IBAN: GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ

Με βάση τη νέα νομοθεσία , το καταθετήριο σας αποτελεί και την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε την δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση , γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name».