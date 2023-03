Το Twitter θα σερβίρει στο “For You” feed μόνο χρήστες που πληρώνουν συνδρομή

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των χρηστών για τις επιλογές του Έλον Μασκ.

Όπως φαίνεται, το Twitter θέλει να κάνει ακόμη μεγαλύτερο τον διαχωρισμό ανάμεσα στους χρήστες που δεν πληρώνουν συνδρομή και στους χρήστες του Twitter Blue και έτσι ανακοίνωσε μέσω του Έλον Μασκ πως στις επόμενες εβδομάδες και συγκεκριμένα από τις 15 Απριλίου, θα διαφοροποιήσει αρκετά το “For You” Feed.

Εκεί, υπό φυσιολογικές συνθήκες εμφανίζονται αναρτήσεις από λογαριασμούς που δεν ακολουθεί ο χρήστης, αλλά αναρτούν περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει και αναζητεί. Ωστόσο, αυτό αλλάζει και εκεί θα εμφανίζονται πλέον αναρτήσεις που δεν ακολουθείτε μεν, αλλά μόνο εφόσον πληρώνουν και είναι στο συνδρομητικό πακέτο Twitter Blue.

Ο Μασκ εξήγησε πως προχωράει σε αυτήν την αλλαγή για να πολεμήσει τα AI Bots από το να κατακλύσουν το For You feed των χρηστών με έξυπνες προσαρμογές που κάνουν στις αναρτήσεις τους.

Υπενθυμίζεται μάλιστα πως από την 1η Απριλίου, όλοι οι χρήστες με το μπλε εικονίδιο πιστοποίησης θα πρέπει να μπουν στο συνδρομητικό πακέτο της πλατφόρμας, αν θέλουν να το διατηρήσουν.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.