Η Βρετανία απαγορεύει το «αέριο του γέλιου»

Στα «σκαριά» της βρετανικής κυβέρνησης είναι η απαγόρευση του «αερίου του γέλιου», καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη ζήτηση.

Η συντηρητική κυβέρνηση στη Βρετανία ανακοίνωσε, ότι το υποξείδιο του αζώτου ή «αέριο του γέλιου», μια ουσία με ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση, θα απαγορευτεί σύντομα.

Ο υπουργός Στέγασης και Κοινοτήτων Μάικλ Γκόουβ ανακοίνωσε σήμερα την απαγόρευση του υποξειδίου του αζώτου μιλώντας στο δίκτυο Sky News. «Όλοι όσοι είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στα πάρκα των μεγάλων πόλεών μας είδαν αυτά τα μικρά ασημένια δοχεία», δήλωσε.

Οι χρήστες «όχι μόνο λεηλατούν τους δημόσιους χώρους, αλλά και παίρνουν ένα ναρκωτικό που μπορεί να έχει ψυχολογική και νευρολογική επίδραση και που συμβάλλει σε μια αντικοινωνική συμπεριφορά», πρόσθεσε ο υπουργός.

