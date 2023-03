Επιβάτης αεροπλάνου άνοιξε την έξοδο κινδύνου προκαλώντας αναστάτωση στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (vid)

Μια πτήση της Delta Airlines από το Λος Άντζελες προς την Ατλάντα καθυστέρησε αρκετές ώρες, αφού ένας επιβάτης άνοιξε την πόρτα έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίησε την τσουλήθρα εκκένωσης.

Μια πτήση της Delta Airlines από το Λος Άντζελες προς την Ατλάντα καθυστέρησε αρκετές ώρες, αφού ένας επιβάτης άνοιξε την πόρτα έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίησε την τσουλήθρα εκκένωσης, προκαλώντας χάος και σύγχυση μεταξύ των επιβατών και του προσωπικού του αεροδρομίου.

Το περιστατικό συνέβη λίγα λεπτά αφότου το αεροπλάνο είχε φτάσει στην πύλη του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες. Ο επιβάτης, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να βγει γρήγορα από το αεροπλάνο και νόμιζε ότι η πόρτα ήταν η σωστή έξοδος.

Οι επιβάτες έμειναν άναυδοι καθώς η τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης φούσκωσε και άνοιξε γρήγορα, προκαλώντας αναστάτωση στο προσωπικό εδάφους. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Η Delta εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι ο επιβάτης συνελήφθη αμέσως από την ασφάλεια του αεροδρομίου και ότι η πτήση καθυστέρησε ενώ το αεροπλάνο επιθεωρήθηκε για τυχόν ζημιές.

A Delta Air Lines passenger was arrested after opening one of the plane’s doors and sliding down an emergency exit slide as the plane prepared for takeoff from Los Angeles to Seattle Saturday, officials said. https://t.co/1Ibuonp3KT