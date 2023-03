«The Lord Of The Rings»: Άλογο πέθανε στα γυρίσματα, αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις

Το ζώο στεκόταν μαζί με περίπου 20 άλλα όταν υπέστη καρδιακή ανεπάρκεια.

Άλογο που συμμετείχε στα γυρίσματα της σειράς «The Lord Of The Rings: The Rings Of Power» υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για μία σκηνή μάχης.

«Το περιστατικό συνέβη καθώς το άλογο ετοιμαζόταν για τις πρόβες. Τη στιγμή εκείνη, παρών ήταν ένας κτηνίατρος και ένα μέλος της ομάδας ευημερίας των ζώων της American Humane Association. Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι το άλογο πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια», δήλωσε εκπρόσωπος των Amazon Studios.

Όπως αναφέρουν πηγές, περισσότερα από 30 άλογα συμμετείχαν εκείνη την ημέρα για τις ανάγκες της σειράς. Η βρετανική «The Devil's Horsemen» εκπαιδεύει εδώ και 50 χρόνια άλογα για κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας εκπαιδευμένα άλογα έχουν εμφανιστεί στις παραγωγές «Wonder Woman», «Justice League», «Game Of Thrones» και «The Crown». Πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα με άλογο που γίνεται γνωστό από την συγκεκριμένη εταιρεία.

Το ζώο στεκόταν μαζί με περίπου 20 άλλα όταν υπέστη καρδιακή ανεπάρκεια. Άλλα άλογα είχαν αρχίσει να κάνουν πρόβες. Σύμφωνα με την Daily Mail, τα άλογα προετοιμάζονταν για μια σκηνή μάχης.

Αν και οι θάνατοι αλόγων σε γυρίσματα όπως αναφέρει το Deadline είναι σπάνιοι, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις με τις φιλοζωικές οργανώσεις να πιέζουν για χρήση οπτικών εφέ.