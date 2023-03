Πλησιάζει η ώρα των AirPods Pro 2 με θύρα USB-C

Η Apple εκτιμάται πως θα τα ρίξει στην αγορά αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η Apple ασχολείται αυτές τις μέρες με τη διάθεση του iOS 16.4 και της εφαρμογής Apple Music Classical, αλλά οι διεργασίες για τα νέα της προϊόντα δεν σταματούν ποτέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο γνωστός αναλυτής Ming Chi-Kuo, η αμερικανική εταιρεία ετοιμάζει μία έκδοση των AirPods Pro 2 (που κυκλοφόρησαν πέρσι) με θύρα USB-C (αντί για Lightning).

Η μαζική αποστολή του νέου μοντέλου εκτιμάται μάλιστα πως θα γίνει προς τα καταστήματα στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Προς το παρόν δεν γνωρίζει κανείς αν θα έχουμε να κάνουμε με μία νέα έκδοση που θα έχει και αλλαγές και βελτιώσεις στα του hardware ή απλά μια έκδοση των περσινών πετυχημένων μοντέλων με θύρα USB-C, έτσι ώστε να συμμορφωθεί η αμερικανική εταιρεία στην σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα πρέπει να εφαρμόσει για τον κοινό φορτιστή ασύρματων συσκευών.

H Apple εκτιμάται πως θα παρουσιάσει και τα φετινά iPhone (iPhone 15) με θύρα USB-C, τα οποία και θα είναι τα πρώτα με αυτόν τον τύπο θύρας.

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3.



我覺得這應該是AirPods Pro… https://t.co/aWKJvGh1lW