Η αγελάδα- δραπέτης που διέσχισε το Μπρούκλιν βρήκε καταφύγιο (vid)

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας αγελάδας στην Πενσυλβάνια, που το είχε σκάσει ενώ την πήγαιναν σε σφαγείο.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας αγελάδας στην Πενσυλβάνια, που το είχε σκάσει ενώ την πήγαιναν σε σφαγείο. Η περιπέτειά της ξεκίνησε όταν δραπέτευσε από ένα φορτηγό που τη μετέφερε από μια φάρμα της Πενσυλβάνια σε βέβαιο θάνατο στο Saba Live Poultry στο Canarsie του Μπρούκλιν. Οι υπάλληλοι του σφαγείου και οι εργαζόμενοι σε μια κοντινή πiτσαρία προσπάθησαν να την προλάβουν, σε μια καταδίωξη που κράτησε αρκετά λεπτά και απαθανατίστηκε από τα κινητά των περαστικών.

Αν και τελικά κατάφεραν να την πιάσουν και να τη μεταφέρουν στο σφαγείο, η αγελάδα ήταν τυχερή και βρήκε έναν ήρωα στο πρόσωπο του Mike Stura, ιδιοκτήτη του καταφυγίου ζώων Skylands και υπερασπιστή των δικαιωμάτων των ζώων.

Footage of the cow that escaped a slaughterhouse in Canarsie this afternoon, courtesy of Original Pizza pic.twitter.com/cIAINp3Ssh