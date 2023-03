Στις 13 Απριλίου τα αποκαλυπτήρια του ASUS ROG Phone 7, του νέου gaming smartphone

Η ASUS προετοιμάζει το έδαφος για τη νέα της συσκευή.

Η ASUS συνεχίζει να επενδύει στα gaming smartphones και έτσι μετά τα ASUS Rog Phone 6 και ASUS ROG Phone 6 Pro που αποκάλυψε πέρσι τον Ιούλιο, έρχεται η ώρα για τα νεότερα μοντέλα.

Η σειρά ASUS ROG Phone 7 θα παρουσιαστεί πλήρως στις 13 Απριλίου, στο πλαίσιο ενός ειδικού event που μπορείτε να δείτε και πως διαφημίζεται από την ίδια την εταιρεία μέσω του Twitter.

H εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 15.00 ώρα Ελλάδος και βάσει των όσων έχουμε δει στις διάφορες μετρήσεις, η νέα σειρά θα φέρει τρία διαφορετικά μοντέλα.

Στην «καρδιά» των συσκευών θα υπάρχει ο Snapdragon 8 Gen 2, 16GB RAM, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο και για μια έκδοση με 18GB RAM.

Τέλος, σύμφωνα με τις νεότερες φήμες, το ASUS ROG Phone 7 θα έχει οθόνη AMOLED 6.8 ιντσών FHD+ με ρυθμό ανανέωσης 165Hz, μπαταρία χωρητικότητας 6000mAh και υποστήριξη για φόρτιση 65W.

Stay tuned for the new legend. ROG Phone 7 is coming on April 13, 8AM EDT.



Watch it live https://t.co/CGZtFnsTOF#ROGPhone7#ForThoseWhoDare pic.twitter.com/iNbTUSD5cz