H ζωή στα γραφεία του Netflix: Δωρεάν φαγητό, κινηματογραφικές αίθουσες και δωμάτια χαλάρωσης

Τα κεντρικά γραφεία του Netflix στη Σιγκαπούρη φαίνεται πως είναι το μέρος που κάθε εργαζόμενος θα ήθελε να δουλεύει.

Πώς θα σου φαινόταν να πηγαίνεις στο γραφείο σου το πρωί και να βρίσκεις έτοιμο πρωινό να σε περιμένει, στη συνέχεια να μπορείς να μπεις σε μια αίθουσα και να χαλαρώσεις για λίγο χαζεύοντας τη μοναδική θέα, να ακολουθήσει ξανά ένα δωρεάν γεύμα και στο τέλος της ημέρας να μπορείς να δεις την αγαπημένη σου σειρά σε μια κινηματογραφική αίθουσα;

Φανταστικό έτσι; Κι όμως είναι ουσιαστικά η πραγματικότητα που ζουν οι εργαζόμενοι στα κεντρικά γραφεία του Netflix στην Ασία. Στο τεράστιο κτίριο της εταιρείας στη Σιγκαπούρη, υπάρχει ό,τι μπορεί να σκεφτεί ένας εργαζόμενος.

Από videos που πετύχαμε στο Υoutube και στο TikTok φαίνεται πως στα μοντέρνα γραφεία του Netflix υπάρχει όλες τις ώρες δωρεάν φαγητό, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να πιουν και να φάνε ότι σνακ και αναψυκτικό θελήσουν μέσα στη βάρδιά τους.

A look at our #Singapore office 🌏 pic.twitter.com/Yy5kJSqLRN