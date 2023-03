Κυκλοφόρησε το realme C55 και στην ελληνική αγορά (vids)

Η κινεζική εταιρεία ρίχνει στην αγορά μας το νεότερο μοντέλο της.

Η realme συνεχίζει να φέρει στην ελληνική αγορά τα νεότερα smartphones της και έτσι έδωσε στην κυκλοφορία και το realme C55. To νέο τηλέφωνο έρχεται ως «πρωταθλητής» στην κατηγορία, προσφέροντας κάμερα 64MP, γρήγορη φόρτιση 33W SUPERVOOC και αποθηκευτικό χώρο έως 256GB σε μια μοντέρνα εμφάνιση εμπνευσμένη από τη Βροχή της Νύχτας. Η τιμή του έχει οριστεί στα 209€, για την έκδοση 6GB+128GΒ και 239€ για την έκδοση 8GB+ 256GB. Παράλληλα, την ίδια μέρα η realme κυκλοφορεί και το realme 10 στην τιμή των 279€.

Το realme C55 είναι το πρώτο προϊόν της realme C series που διαθέτει τον αισθητήρα OV64B με μέγεθος pixel 0,7μm και optical format 1/2", τον ίδιο αισθητήρα που χρησιμοποιείται στο realme GT Master Edition. Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του (realme C35), το ολοκαίνουργιο realme C55 έχει 54% αύξηση στο μέγεθος του αισθητήρα και 53,8% βελτίωση στη σαφήνεια και την ανάλυση. Επιπλέον, με την τεχνολογία απεικόνισης ProLight, το realme C55 βελτιώνει αποτελεσματικά την ανάλυση και βελτιστοποιεί σημαντικά την ικανότητα καταστολής των φωτεινών σημείων, διατηρώντας περισσότερες λεπτομέρειες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Το τηλέφωνο έρχεται εξοπλισμένο με έως και 16GB δυναμικής μνήμης RAM και 256GB ROM, που είναι πλέον ο μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος στην κατηγορία της τιμής του, υποστηρίζοντας επέκταση μνήμης έως και 1TB. Με την προηγμένη τεχνολογία DRE, το realme C55 επεκτείνει τα 8GB μνήμης RAM έως και 8GB για να επιτύχει μια εμπειρία που μοιάζει με 16GB, προσφέροντας στους χρήστες μια απρόσκοπτη και πολύ πιο smooth εμπειρία. Ακόμη βελτιώνει την απόδοση της μπαταρίας με την ταχύτατη SUPERVOOC φόρτιση 33W, που μπορεί να φτάσει στο 100% σε μόλις 63 λεπτά. Σε σύγκριση με το realme C35 (φόρτιση 18W), το realme C55 αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα φόρτισης κατά 100% με μια τεράστια μπαταρία 5000mAh, παρέχοντας έτσι μια αστραπιαία εμπειρία φόρτισης χωρίς προβλήματα.

Η εταιρεία έκανε και μια τολμηρή έκπληξη, διαθέτοντας την πρώτη Mini Capsule του Android, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί έξυπνα στην οθόνη και μπορεί να τυλιχτεί γύρω από την εγκοπή της κάμερας της διάτρησης. Μπορεί να εμφανίζει διάφορα χρώματα του δυναμικού φωτός της σε τρεις καταστάσεις μπαταρίας: Πλήρως φορτισμένη, Φόρτιση και Χαμηλή μπαταρία σε πράσινο, μπλε και κόκκινο χρώμα αντίστοιχα. Εκτός αυτού, οι χρήστες μπορούν αργότερα να δουν δύο ακόμη λειτουργικά σενάρια χρήσης δεδομένων και στατιστικών βημάτων που απαιτούν OTA για να πραγματοποιηθούν. Με το Mini Capsule, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για καλύτερη καθημερινή άνεση.

Επιπλέον, το realme C55 έρχεται με το realme UI 4.0 βασισμένο στο Android 13 out of the box, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων γρήγορης πλευράς, πολυλειτουργικό NFC με 360° free swipe, παρέχοντας στους οπαδούς μια μακροχρόνια εμπειρία χρήσης και αξιόπιστη ποιότητα. realme είναι το πρώτο στη σειρά realme C που διαθέτει Android 13 & UI 4.0.