Μακελειό στο Ντένβερ: Μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε 2 καθηγητές του σε γυμνάσιο της πόλης

Το σχολικό ίδρυμα αναφέρει πως τα δύο θύματα ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Ντένβερ των ΗΠΑ, σε λύκειο της πόλης από τους οποίους φαίνεται πως έχουν πέσει νεκροί δύο ενήλικοι πολίτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας στο Ντένβερ, «δυο ενήλικοι είναι τα θύματα, που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Θεωρούμε πως ο ύποπτος δεν βρίσκεται πλέον στο σημείο του επεισοδίου και οι ερευνητές εργάζονται προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες».

Το δίκτυο CBS, μεταδίδει πως ήταν ένας μαθητής που πυροβόλησε δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού στο East High School το πρωί της Τετάρτης(22/03). Αστυνομικοί και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντένβερ έσπευσαν στο σχολείο πριν από τις 10 π.μ. της Τετάρτης μετά από αναφορές για την απειλή, η οποία προκάλεσε κλείδωμα του σχολείου.

ALERT: #DPD is responding to a shooting at East High School. Unknown number of victims at this time. Investigators are working to gather information, expect large police presence in the area. Updates will be posted to this thread as they are made available. #Denver pic.twitter.com/YkosOOOjmS