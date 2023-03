Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να κυκλοφορήσει το Marvel’s Spider-Man 2 από το PlayStation

Κάτι τέτοιο τουλάχιστον αναφέρει σε δήλωσή του ο ηθοποιός Tony Todd.

O Tony Todd είναι ο ηθοποιός που δίνει τη φωνή του στον ήρωα Venom για το νέο Marvel’s Spider-Man 2 videogame και επιβεβαίωσε πως το παιχνίδια αναμένεται να κυκλοφορήσει τον φετινό Σεπτέμβριο.

Όπως σημείωσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, η διαφημιστική καμπάνια του τίτλου θα ξεκινήσει τον φετινό Αύγουστο και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε όγκο.

Looks like September! Massive publicity coming in august. Commercials start dropping in august so I’m told. Hold on to your … and hold breath! Gonna be necessary