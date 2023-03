Πρώτες πληροφορίες για τα Samsung Galaxy Flip5 και Samsung Galaxy Fold5

Από έμπιστο leaker που σημειώνει πως τα νέα τηλέφωνα θα διαφέρουν αρκετά.

Η σειρά Samsung Galaxy S23 κυκλοφόρησε εδώ και μερικές εβδομάδες και όπως είναι λογικό, η Samsung στρέφει τώρα το ενδιαφέρον της στα επόμενα foldables που θα αποκαλύψει μέσα στη χρονιά, τα Samsung Galaxy Flip5 και Samsung Galaxy Fold5.

Σύμφωνα με τον γνωστό leaker IceUniverse, οι δύο συσκευές θα έρθουν με σημαντικές αλλαγές.

Στο Samsung Galaxy Z Flip5 θα έχουμε φέτος μεγαλύτερη εξωτερική οθόνη, που εικάζεται πως θα είναι τετράγωνη και θα φτάνει τις 3.4 ίντσες, όντας μεγαλύτερη ακόμη και από αυτήν του Oppo N2 Flip.

Στην εσωτερική οθόνη θα έχουμε σίγουρα μικρότερα κενά στο περιθώριο, ενώ αλλαγμένο θα είναι και το σύστημα που βοηθάει τη συσκευή να διπλώνει και να ξεδιπλώνει.

Σε ό,τι αφορά το Samsung Galaxy Fold5, η εξωτερική οθόνη παραμένει στις 6.2 ίντσες, ενώ το πάχος μειώνεται κατά 0.2 χιλιοστά. Αλλαγή θα έχουμε και εδώ στο σύστημα δίπλωσης έτσι ώστε να μικρύνει το κενό ανάμεσα στις δύο πλευρές όταν είναι κλειστό.

Το νέο μοντέλο θα είναι και πιο λεπτό, αλλά και πιο ελαφρύ από το τωρινό. Τέλος, αυτό που επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής είναι πως και οι δύο συσκευές θα λειτουργούν με τη χρήση Snapdragon 8 Gen2 και θα προσφέρουν προστασία από νερό και σκόνη κατά IPX8.

