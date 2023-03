Αποθέωση για το Maestro και στο εξωτερικό: Μπήκε στο top 10 του Netflix παγκοσμίως

Η σειρά Maestro ξεκίνησε το ταξίδι της στην παγκόσμια βιομηχανία και αποσπά διθυραμβικές κριτικές.

Μόλις λίγες μέρες μετά την ένταξή του στον παγκόσμιο κατάλογο του Netflix, το «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη κατάφερε να κερδίσει και το κοινό και πέρα από τα σύνορα, αφού εξασφάλισε μία θέση στην δεκάδα της πλατφόρμας.

#MaestroInBlue Reaching the top around the world! Don't miss out on it! 👏👏👏 pic.twitter.com/u6PXEuyI78

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Flixpatrol που αφορούν την Κυριακή 19 Μαρτίου, η ελληνική σειρά κατάφερε να μπει στη δεκάδα και μάλιστα, στην όγδοη θέση.

Στα σχόλια για το «Maestro in Blue», όπως είναι ο τίτλος για το Netflix, οι θεατές αποθεώνουν τόσο την πλοκή και το σενάριο, όσο τις ερμηνείες, τη μουσική και το τεχνικό κομμάτι της σειράς, που μπήκε στη δημοφιλή συνδρομητική πλατφόρμα, πριν από 3 μέρες, τη 17η Μαρτίου.

#maestroinblue Nice way to connect music with souls full of tribulations and emotions surrounded by the immensity of the sea #Greece #netfilx pic.twitter.com/tmUshKHAQ9