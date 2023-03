Η «φιδόγατα» που έχει γίνει viral στο διαδίκτυο (vid)

Η εικόνα ενός αιλουροειδούς με μαύρες και κίτρινες ρίγες που μοιάζει με φίδι έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εικόνα ενός αιλουροειδούς με μαύρες και κίτρινες ρίγες που μοιάζει με φίδι έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με την ονομασία «Serpens Catus», η φωτογραφία έχει κοινοποιηθεί με τον ισχυρισμό ότι πρόκειται για το σπανιότερο είδος αιλουροειδούς στη Γη.

Ωστόσο, επισημάνθηκε από ορισμένους σχολιαστές στο Reddit ότι η αποκαλούμενη «γάτα φίδι του Αμαζονίου» είναι πιθανότατα ψεύτικη, καθώς κανένα γνωστό γονίδιο δεν μπορεί να παράγει φυσική τρίχα ή γούνα με αυτά τα χρώματα.

Ο χρήστης του Twitter που μοιράστηκε πρώτος τη φωτογραφία υποστήριξε ότι οι «Serpens Catus» ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές του τροπικού δάσους του Αμαζονίου και είναι σχετικά ανεπαρκώς μελετημένες, με τις πρώτες εικόνες που αποτυπώνουν τη φιδόγατα να εμφανίζονται μόλις το 2020. Υποστήριξε επίσης ότι το ζώο ζυγίζει έως και 56 κιλά.

Αφού η φωτογραφία του υποτιθέμενου «Serpens Catus» έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι σχολιαστές του Reddit ήταν επιφυλακτικοί σχετικά με τη γνησιότητα του υποτιθέμενου λατινικού ονόματος του αιλουροειδούς.

Serpens catus is the rarest species of feline on Earth .These Animals live in hard to reach regions of the Amazon rainforest , and therefore they are relatively poorly studied .The first images capturing the snake cat appeared only in the 2020.Weighs up the 4 stone pic.twitter.com/rpeMQKCF4I