Πρόεδρος FIFA: Το νέο μας videogame θα είναι το καλύτερο e-game για άντρες και γυναίκες

Άμεση τοποθέτηση για τη φετινή διαμάχη στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο πρόεδρος της FIFA τοποθετήθηκε για τη φετινή μεγάλη μάχη στο χώρο των ποδοσφαιρικών videogames.

Για όσους δεν θυμούνται, η συμφωνία FIFA-EA Sports ολοκληρώθηκε, με τις δύο πλευρές να μην επιθυμούν να τη συνεχίσουν. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως η EA Sports δεν θα μπορεί να βγάζει πλέον στην αγορά τα παιχνίδια της με την ονομασία FIFA, αλλά θα τα αλλάξει σε EA Sports FC.

Από την άλλη πλευρά, η FIFA αναζητά συνεργάτες για να συνεχίσει τη σειρά FIFA videogames, προσπαθώντας σαφώς και να εκμεταλλευτεί την εμπορικότητά τους.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σημείωσε για το θέμα πως η σειρά της Ομοσπονδίας θα γυρίσει σελίδα και θα αλλάξει τα δεδομένα στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Μιλώντας στους Times και στον επικεφαλής του αθλητικού ρεπορτάζ, Μάρτιν Ζίγκλερ, ανέφερε πως το αντίπαλον δέος του EA Sports FC θα είναι το καλύτερο e-game για άντρες και γυναίκες και πως σύντομα θα έχουμε νεότερα για το θέμα.

Από τη συνέντευξη, πάντως, δεν είναι σαφές το πότε θα πρέπει να περιμένουμε το νέο παιχνίδι και αν η FIFA θα αφήσει τη φετινή χρονιά προτιμώντας να εστιάσει σε κάτι πολύ καλύτερο το 2024.

Infantino says FIFA will go head-to-head with EA Sports by launching rival video game (EA Sports refused cash demands to keep FIFA's name)

"The new FIFA game - the FIFA 25, 26, 27 and so on - will always be the best egame for any girl or boy, we will have news on this very soon."