Ακόμη περισσότερα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation για τα μέλη του PS Plus τον Μάρτιο

Κι άλλοι τίτλοι έρχονται να προστεθούν στην μεγάλη συλλογή.

Το PS Plus προσφέρει κάθε μήνα πολλά παιχνίδια για τους συνδρομητές του, ξεκινώντας από τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί για το βασικό πακέτο.

Πέραν αυτού όμως, οι συνδρομητές των δύο πιο ακριβών πακέτων (PS Plus Extra και PS Plus Premium) θα μπορούν να απολαύσουν περισσότερες παλιότερες και νεότερες παραγωγές, τόσο στο PS4, όσο και στο PS5 τους.

Οι βασικότερες προσθήκες είναι τα Uncharted Legacy of Thieves Collection, Ghostwire: Tokyo, Rainbow Six Extraction, Life is Strange: True Colors, Immortals Fenyx Rising και Street Fighter V.

Για τα μέλη του PS Plus Premium θα υπάρχουν και μερικοί τίτλοι από την εποχή των PS1, PS2, PS3 και PSP. Ας τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, με τη σημείωση πως θα μπορείτε να τα βρείτε διαθέσιμα στη συλλογή σας από τις 21 Μαρτίου κι έπειτα.

PS Plus Extra και Premium

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire: Tokyo

Life is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven