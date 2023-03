Πλησιάζει η κυκλοφορία του The Last of Us Part 1 στο PC και η Sony δημοσιεύει νέο trailer

Δείτε τι έρχεται από πλευράς επιλογών στο νεότερο game της δημοφιλούς σειράς.

Sony και Naughty Dog δημοσίευσαν ένα νέο gameplay trailer για το The Last of Us Part 1, το οποίο και έρχεται σε λίγες ημέρες για το PC.

Το trailer εστιάζει στις βελτιώσεις που έχουν γίνει σε διάφορους τομείς της παραγωγής, όπως τον ήχο, την εικόνα, το χειρισμό, αλλά και τις πολλές επιλογές στο χώρο της προσβασιμότητας.

Η ομάδα ανάπτυξης υπόσχεται αλλαγές στο κομμάτι της δράσης που έχει εκσυγχρονιστεί, αλλά και στο χειρισμό που θα ταιριάζει είτε σε συνδυασμό πληκτρολογίου/mouse, είτε σε οποιοδήποτε μοντέρνο controller.

Τα τρισδιάστατα μοντέλα των κεντρικών χαρακτήρων έχουν ανασχεδιαστεί, ενώ υπάρχουν αλλαγές και στις κινήσεις τους στο χώρο και στην εξερεύνηση.

Το The Last of Us Part 1 αναμένεται στις 28 Μαρτίου.