Ανακοινώθηκε το GPT-4 από την Open AI και η τεχνητή νοημοσύνη ανεβαίνει επίπεδο (vid)

To νέο μοντέλο ΑΙ φέρνει ακόμη περισσότερες επιλογές και δυνατότητες.

Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και το Open AI ανακοίνωσε το GPT-4, το νέο του γλωσσικό μοντέλο ΑΙ που θα ενσωματωθεί σύντομα σε εφαρμογές όπως το ChatGPT και το Bing της Microsoft.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η νέα έκδοση έρχεται με πιο δημιουργικές λειτουργίες και ακόμη περισσότερες επιλογές συνεργασίας και συνεννόησης με τον χρήστη, βοηθώντας τον να λύσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και να πάρει περισσότερες απαντήσεις.

Η νέα έκδοση μπορεί να αναλύσει κείμενο και εικόνες. Το νέο μοντέλο είναι διαθέσιμο μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας ChatGPT Plus (μηνιαίο κόστος 20 δολάρια το μήνα) και το API του θα είναι διαθέσιμο για προγραμματιστές που θέλουν να το ενσωματώσουν σε δικά τους εργαλεία.

Announcing GPT-4, a large multimodal model, with our best-ever results on capabilities and alignment: https://t.co/TwLFssyALF pic.twitter.com/lYWwPjZbSg