Τα σκουπίδια πνίγουν το Παρίσι λόγω απεργίας: «Αηδιαστικές οι μυρωδιές» (vid)

Σέλφι μπροστά στα βουνά των σκουπιδιών, σωροί απορριμμάτων κοντά σε εμβληματικά μνημεία του Παρισιού.

Στην πόλη με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, η απεργία των υπηρεσιών αποκομιδής σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος λερώνει τους τουριστικούς περιπάτους.

Στις όχθες του Σηκουάνα, στην σκιά της Νοτρ Νταμ, οι σωροί των σκουπιδιών εμποδίζουν την θέα. Για να φτάσει κανείς στον επιβλητικό καθεδρικό ναό στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας πρέπει πρώτα να δώσει μάχη με τις βρωμιές αλλά και τους αρουραίους καθώς, όπως είναι γνωστό, η γαλλική πρωτεύουσα έχει σοβαρό πρόβλημα με την παρουσία τρωκτικών που κατά τη διάρκεια απεργιών στην καθαριότητα επιδεινώνεται.

«Αυτό δεν το έχω δει ποτέ στον Καναδά», λέει η Ομερα, μία Καναδή, που έχει μόλις φωτογραφίσει ένα βουνό σκουπιδιών στο Σεν Μισέλ, στην καρδιά του Καρτιέ Λατέν. Και κάνει μια πρόβλεψη: «Αυτό θα διώξει τους τουρίστες. Δεν θα ξανάρθουν!».

