Σεισμός 5,2 Ρίχτερ ανοιχτά των Κυθήρων

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (14/3) στις 18:36 98 χλμ νοτιοδυτικά των Κυθήρων.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14 χλμ.

Ο σεισμός έγινε μακριά από κατοικημένες περιοχές.

