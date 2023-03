Στις 23 Μαρτίου η παγκόσμια κυκλοφορία των Redmi Note 12

Η κινεζική εταιρεία έχει ετοιμάσει μια εκδήλωση για τα τηλέφωνα.

Η Xiaomi μάς έχει συνηθίσει σε κυκλοφορίες των συσκευών της ανά χώρα και σε τμήματα και έτσι μετά την διάθεση των Redmi Note 12 στην Κίνα τον Νοέμβριο και την Ινδία τον Ιανουάριο, φαίνεται πως ήρθε η ώρα για την παγκόσμια αγορά.

H εταιρεία ανακοίνωσε μέσω του κεντρικού λογαριασμού της πως στις 23 του μήνα θα γίνει το επόμενο λανσάρισμα για τα τηλέφωνα της σειράς, και μάλιστα με το σύνθημα “Live Vivid”.

Η ανάρτηση δεν σημειώνει συγκεκριμένα σε ποιες αγορές αναφέρεται, ωστόσο αφού μιλάμε για το βασικό λογαριασμό της εταιρείας στο Twitter, η πιο λογική εξήγηση είναι πως μιλάμε για κάτι που αφορά όλες τις αγορές.

Αν επιβεβαιωθεί αυτό, τα νέα τηλέφωνα θα έρθουν και στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, οπότε θα χρειαστεί απλά να περιμένουμε κάτι παραπάνω από μία εβδομάδα για να μάθουμε περισσότερα.

Η μετάδοση της εκδήλωσης θα αρχίσει στις 17.00 ώρα Ελλάδος μέσα από τα επίσημα κανάλια της Xiaomi στα social media.

Brace yourselves for the #RedmiNote12Series! This launch is going to be so out-of-this-world amazing, you'll need a space shuttle just to catch up!



Join our live updates on March 23rd at 23:00 (GMT+8) and see what we're talking about! #LiveVivid pic.twitter.com/SgsjJUbMJo