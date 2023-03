Κάποιος έχει ήδη στα χέρια του το Pixel 7A smartphone, πριν καν το ανακοινώσει η Google!

Άλλη μια διαρροή ενός νέου smartphone πριν τα αποκαλυπτήρια.

Μπορεί η Google να μην έχει παρουσιάσει ακόμη επίσημα το Pixel 7A smartphone, αλλά κάποιος στο Βιετνάμ το έχει ήδη στα χέρια του και τράβηξε ήδη κάποιες πρώτες φωτογραφίες.

Η συσκευή έρχεται από κάποιον προγραμματιστή και η ιστοσελίδα Zing News δημοσίευσε την ιστορία με μερικές εικόνες από τη συσκευή. Όπως φαίνεται, μιλάμε για κάτι διαφορετικό από τα Google Pixel 7 και Google Pixel 7 Pro.

Στο πίσω μέρος βρίσκουμε την ίδια μεταλλική μπάρα με δύο 12MP κάμερες και στο μπροστινό μέρος ξεχωρίζει η οθόνη των 6.1 ιντσών.

Θύρα audio 3.5mm δεν έχουμε ούτε εδώ, παρά μόνο ένα single SIM slot. Κατά πάσα πιθανότητα μιλάμε και για προστασία από νερό και σκόνη κατά το IP67.

Ο ιδιοκτήτης της συσκευής σημειώνει στο Zing News ότι η οθόνη προσφέρει την επιλογή ανανέωσης στα 90Hz που σίγουρα είναι μια σημαντική βελτίωση για τα midrange smartphones της Google.

H επίσημη ανακοίνωση του Google Pixel 7A αναμένεται στο πλαίσιο του συνεδρίου Google I/O, που προγραμματίστηκε για τις 10 Μαΐου.

The Google Pixel 7a will feature an updated camera bar design and 8GB RAM#google #googlepixel #googlepixel7pro #googlepixel7a #pixel6a #Pixel #pixel7pro #tech #technews #latestnews #smartphones pic.twitter.com/g8Jke3UnVR