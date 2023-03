Διαρροή πρώτων εικόνων για τμήματα του νέου headset της Apple

Ήρθαν στη δημοσιότητα και δείχνουν ένα μέρος του εσωτερικού.

Μπορεί επίσημα η Apple να μην έχει μιλήσει ακόμη για το νέο της mixed-reality headset, αλλά η πληροφορία υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό και πλέον βλέπουμε και τις πρώτες εικόνες.

Το υλικό ήρθε στη δημοσιότητα από τον προστατευμένο λογαριασμό MrWhite128 στο Twitter και αναρτήθηκε και από μεγάλες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του εξωτερικού που ασχολούνται με τα της Apple.

Σε αυτές βλέπουμε κάποιες καλωδιοταινίες που θα αξιοποιηθούν στο σασί του νέου προϊόντος, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και κάποιες συνδέσεις που ίσως και να έδιναν κάποιες ενδείξεις για τη χρήση κάθε μίας.

Ένα από τα καλώδια έχει τρία βολβοειδή τμήματα, που ίσως θα αξιοποιηθούν για τη συστοιχία των καμερών. Σε μία άλλη βλέπουμε αισθητήρες τοποθετημένους σε διάφορα σημεία και θυμίζουν τη συστοιχία των μικροφώνων του πρώτου HomePod.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως οι νέες διαρροές σε αυτή τη χρονική στιγμή φαίνεται να επιβεβαιώνουν την ανακοίνωση της συσκευής στο φετινό συνέδριο WWDC το καλοκαίρι και την κυκλοφορία του προϊόντος πριν το τέλος του 2023.

Today's Top Stories: Alleged Apple headset components leak, New health features with AirPods coming soon, and more