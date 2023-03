The Last of Us: Οι δημιουργοί του παιχνιδιού και της σειράς στο ίδιο τραπέζι (vid)

Δείτε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, με την υποστήριξη του PlayStation.

Το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς Creator to Creator της Sony είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση.

Στο δεύτερο μέρος της σειράς "Creator to Creator" της Sony για το The Last of Us, ο Neil Druckmann ("Executive Producer" / Co-President, Naughty Dog), ο Craig Mazin ("Executive Producer"), ο Pedro Pascal ("Joel"), η Bella Ramsey ("Ellie") και ο Asad Qizilbash ("Head of PlayStation Productions") συνεχίζουν τη συζήτησή τους γύρω από τις προοπτικές και τις προκλήσεις της μεταφοράς του The Last of Us στην τηλεόραση.

Συζητούν για μερικές από τις πιο σημαντικές σκηνές της σειράς μέχρι το επεισόδιο 8, για το ρόλο της βίας και για το πώς το γέλιο τους βοήθησε να ξεπεράσουν κάποιο από το άγχος που ένιωθαν στα γυρίσματα.

Ο σκηνοθέτης Neil Druckmann μοιράζεται επίσης την εμπειρία του από τη δουλειά τόσο στο παιχνίδι όσο και στη σειρά και πώς είναι εξαιρετικά περήφανος για το αποτέλεσμα.

Η PlayStation Productions προσπαθεί να συστήσει τα αξιοσημείωτα gaming IP του PlayStation σε ένα νέο κοινό, και στην περίπτωση της σειράς The Last of Us από την HBO, αυτό σήμαινε την αναδιήγηση μιας ιστορίας που αγαπήθηκε από τους φίλους του παιχνιδιού με έναν πιστό και συνάμα συναρπαστικό τρόπο για την τηλεόραση.

Οι κορυφαίοι δημιουργοί της σειράς ανταποκρίθηκαν στη συναρπαστική πρόκληση, συνδυάζοντας δεκαετίες κοινής εμπειρίας στη δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών και τηλεοπτικών σειρών. Όσοι θέλουν να ζήσουν το ταξίδι του Joel και της Ellie μπορούν να παίξουν το The Last of Us Part I, το οποίο είναι διαθέσιμο στο PS5 τώρα και έρχεται στο PC στις 28 Μαρτίου.

Δείτε τα δύο επεισόδια της σειράς στη συνέχεια.