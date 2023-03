Η τρομακτική στιγμή που ένας άνδρας στην Ινδονησία πετάει τη σύζυγο του από κατάστρωμα πλοίου (vid)

Μια απίστευτη στιγμή καταγράφηκε σε κάμερες κλειστού κυκλώματος ενός πλοίου, καθώς ένας άνδρας πέταξε τη γυναίκα του από το κατάστρωμα.

Τρομακτικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν σε κάμερα κλειστού κυκλώματος ενός πλοίου, αφού ένας άνδρας απεικονίζεται να πετά τη γυναίκα του από το πλοίο. Το περιστατικό συνέβη σε πλοίο στην Ινδονησία, και δόθηκε στην δημοσιότητα από τις αρχές.

Στο επίμαχο βίντεο απεικονίζεται ένας άνδρας να πλησιάζει τη σύζυγό του, που βρίσκεται στο κατάστρωμα του πλοίου. Χωρίς κάποια επιθετική ένδειξη και ατάραχος, της βγάζει την τσάντα και την σηκώνει στα χέρια μπροστά στα μάτια άλλων επιβατών. Εκείνη φαίνεται να αντιστέκεται χτυπώντας με τα γόνατά της καθώς εκείνος πλησιάζει στα κάγκελα και την πετά από το πλοίο.

VIDEO: Terrifying Moment Husband Picks Up His Wife And Throws Her Off An Indonesian Ferry#truecrimecommunity #truecrime pic.twitter.com/PeuxGl5nHP