Μηταράκης για το «Is up and running»: «Η επιλογή της φράσης για το μετρό Θεσσαλονίκης δεν ήταν η βέλτιστη»

Ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου απάντησε σχετικά με την φράση του ότι το μετρό Θεσσαλονίκης είναι σε λειτουργία.

Πολλά ήταν τα σχόλια που έγιναν στα social media, μετά την συνέντευξη του Νότη Μηταράκη στο BBC, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο μετρό Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είπε χαρακτηριστικά πως: «Τhe new subway in Thessaloniki is up and running», που σημαίνει «Το καινούριο μετρό στην Θεσσαλονίκη, είναι σε λειτουργία», ωστόσο τα δρομολόγια και οι συρμοί δεν είναι ακόμα στην διάθεση των πολιτών, οπότε κάποιος που δεν γνωρίζει θα μπορούσε να υποθέσει πως λειτουργεί κανονικά.

Ο ίδιος με ανάρτησή του στο twitter ξεκαθάρισε πως σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να δώσει λανθασμένες εντυπώσεις, ούτε να πει ότι λειτουργεί κανονικά το μετρό Θεσσαλονίκης τονίζοντας πως «η επιλογή της φράσης στα Αγγλικά δεν ήταν η βέλτιστη».

Προχθές, στο @BBCHARDtalk αναφέρθηκα ακροθιγώς σε έργα που έγιναν στην Ελλάδα. Προφανώς δεν είπα ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης λειτουργεί. Αλλά οτί το έργο έχει πλέον προχωρήσει ουσιαστικά καθώς γίνονται δοκιμαστικά δρομολόγια. — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) March 8, 2023

«Προχθές, στο @BBCHARDtalk αναφέρθηκα ακροθιγώς σε έργα που έγιναν στην Ελλάδα. Προφανώς δεν είπα ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης λειτουργεί. Αλλά οτί το έργο έχει πλέον προχωρήσει ουσιαστικά καθώς γίνονται δοκιμαστικά δρομολόγια. Μπορεί η επιλογή της φράσης στα Αγγλικά να μην ήταν η βέλτιστη αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να παρουσιάσω λανθασμένη εικόνα για το έργο», αναφέρει στο tweet του.