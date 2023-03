Επεισόδια στο Σύνταγμα: Μολότοφ, πέτρες και χημικά (vids)

Άγνωστοι επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με βόμβες μολότοφ και πέτρες με την Αστυνομία να απαντάει με χημικά.

Eπεισόδια σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας στο απεργιακό συλλαλητήριο για τα Τέμπη, όπου συγκρούστηκαν μετωπικά δύο τρένα και «έχασαν» τη ζωή τους 57 άνθωποι.

Άγνωστοι επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με βόμβες μολότοφ, πέτρες και φωτοβολίδες με την Αστυνομία να απαντάει με χημικά.

Η ένταση έχει μεταφερθεί στην οδό Πανεπιστημίου, όπου κουκουλοφόροι επιτίθενται με πέτρες και μολότοφ στις δυνάμεις των ΜΑΤ. Η Αστυνομία απαντά με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ενώ ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος στην οδό Σταδίου. Aξιο αναφοράς είναι ότι, πριν από τη στιγμή της έντασης, έγιναν 7 συλλήψεις για φωτοβολίδες, πέτρες και ρόπαλα, αλλά και 13 προσαγωγές, ενώ στο απεργιακό συλλαλητήριο έχει δώσει το παρών παραπάνω από 50.000 άνθρωποι.

More than 50,000 people took to the streets of the Greek capital Athens today to express their anger and demand accountability after the great railway tragedy.

Clashes broke out between police and protesters in front of the parliament.

