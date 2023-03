Άγριο ξύλο μεταξύ βουλευτών σε Κοινοβούλιο της Γεωργίας (vid)

Σε ρινγκ μετατράπηκε το κοινοβούλιο της Γεωργίας όταν βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια, την ώρα που επιτροπή συζητούσε έναν αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων πρακτόρων».

Σε ρινγκ μετατράπηκε το κοινοβούλιο της Γεωργίας ,όταν βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια, την ώρα που επιτροπή συζητούσε έναν αμφιλεγόμενο νόμο περί «ξένων πρακτόρων», ο οποίος σύμφωνα με τους επικριτές του έχει διαμορφωθεί κατά τα πρότυπα της δρακόντειας νομοθεσίας που ισχύει στη γειτονική Ρωσία.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από το εσωτερικό του κτιρίου του κοινοβουλίου στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, έδειξαν έναν σύντομο αλλά βίαιο διαπληκτισμό μεταξύ βουλευτών.

Parliament Brawl in #Georgia: MPs Scrap Wildly Over Foreign Agent Law



Outside in the #Georgian capital, a huge protest is gathering against the law which seeks to register all companies and media that receive funding from abroad. pic.twitter.com/k5wPwVSEZg