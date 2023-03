Έρχεται iPhone 14 σε κίτρινο χρώμα, σύμφωνα με νέα φήμη

Η εταιρεία ετοιμάζεται να προσφέρει μία ακόμη έκδοση στη γκάμα της.

Η Apple δίνει στην κυκλοφορία πάντα διάφορες χρωματικές επιλογές για τα προϊόντα της και ειδικότερα για την κατηγορία των iPhone.

Σύμφωνα με μία νεότερη φήμη, η αμερικανική εταιρεία θα παρουσιάσει εντός της άνοιξης ένα νέο κίτρινο iPhone 14 και ένα νέο κίτρινο iPhone 14 Plus.

H πληροφορία αυτή εμφανίστηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo από χρήστη που δεν έχει ιστορικό στην αποκάλυψη πληροφοριών, ωστόσο επιβεβαιώθηκε σχετικά άμεσα από αρκετές ακόμη πηγές.

Μάλιστα, εικάζεται πως η Apple θα κάνει σχετική αποκάλυψη μέσα στην εβδομάδα, ακολουθώντας το περσινό πλάνο, όταν και στις 8 Μαρτίου 2022 ανακοίνωσε το πράσινο χρώμα για τα μοντέλα της σειράς iPhone 13.

Μένει, πλέον, να δούμε αν το κίτρινο χρώμα θα είναι μια νέα προσθήκη στην ολοένα και αυξανόμενη διαθέσιμη παλέτα νέων προϊόντων ή θα είναι μια ακόμη απόπειρα να δοκιμάσει η Apple πως θα πάει για να αποφασίσει το μέλλον του.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα έχουμε δει ήδη 3 iPhone σε κίτρινο χρώμα, τα iPhone 5C (2013), iPhone XR (2018) και iPhone 11 (2019).

iPhone 14 in new Yellow finish

made by @aaple_lab | Based on leaks #iPhone14 #aaple_lab #Apple pic.twitter.com/S5bVe8N7cy