Σφοδρή σύγκρουση οχήματος σε σταθμό διοδίων στη Χιλή (vid)

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Χιλή, όταν όχημα προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμό διοδίων. Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σοκαριστικά πλάνα από κάμερες ασφαλείας σε σταθμό διοδίων στη Χιλή έδειξαν τη σφοδρή σύγκρουση οχήματος στο προστατευτικό φράγμα του σταθμού.

Video captures fatal crash at toll booth in Chile, watch until the end. pic.twitter.com/stU1TE38bV